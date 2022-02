Rui Águas: "Jogo com Ajax é de tudo ou nada para o Benfica"

Rui Águas, antigo avançado do Benfica, considera que a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, na Luz, será um jogo de tudo ou nada para a equipa treinada por Nélson Veríssimo, que poderá sentir alguma pressão psicológica.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador assinala que a Champions "é uma nova oportunidade" para o Benfica, esta época, e que, mesmo sendo um jogo complicado, "pode também marcar uma viragem".

"Em função do que tem sido o rendimento da equipa, dos resultados, da posição no campeonato e a importância que tem sempre a Liga dos Campeões, diria que é um jogo de tudo ou nada para o Benfica. Sendo bastante complicado este adversário, veremos o que sucede. As competições europeias e o campeonato são diferentes, mas a cabeça dos jogadores é a mesma, e o estado mental e a confiança, ou a falta dela, têm muitas vezes influência na prestação dos atletas", sublinha.