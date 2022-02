Nélson Veríssimo “satisfeito com a exibição, não com o resultado”

O treinador do Benfica ficou “satisfeito com a exibição, não com o resultado”, após a partida (e empate a duas bolas) da Liga dos Campeões contra o Ajax.

“Foi um jogo 50-50, com duas equipas a tentar vencer. Este jogo foi disputado com grande intensidade, de início até final e há que dar os parabéns aos jogadores do Benfica pela qualidade e também pelo compromisso e disponibilidade física”, referiu Nélson Veríssimo.

O técnico dos encarnados acrescentou que, em sua opinião, “este talvez tenha sido o jogo mais equilibrado, com um rendimento mais constante do princípio ao fim do jogo”.

“Estamos tristes com o resultado porque queríamos ter ganho, mas está tudo em aberto para a segunda mão”, referiu.

O Benfica empatou 2-2 contra o Ajax e deixa a eliminatória em aberto para Amesterdão, no próximo dia 15 de março.