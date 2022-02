Veríssimo: "Sem bazófias. Benfica-Ajax é jogo de 50/50"

A força do Ajax é reconhecido em pleno por Nélson Veríssimo, mas o treinador do Benfica recusa reduzir as possibilidades da sua equipa no confronto dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Para Veríssimo, e apesar da diferença de forma entre os dois clubes neste momento, as equipas parte em pé de igualdade: "É 50/50 e digo isto de forma genuína, não estou aqui com bazófias".

Apesar de não atribuir favoritismo ao Ajax, o técnico deixa um diagnóstico de alto de grau de dificuldade nos dois jogos que se avizinham.

"O Ajax é uma das melhores equipas da Europa, com grande poderio ofensivo. Também têm ftragilidades que podemos explorar. Estamos muito motivados para o jogo. Será um bom teste para nós. Reconhecemos o poder ofensivo do Ajax, mas não nos podemos focar só no poder do Ajax. Temos também de nos focarmos naquilo que nós podemos e devemos fazer", diz o treinador, em conferência de imprensa.