Se sentir que é um problema, Nélson Veríssimo deixa o Benfica

Nélson Veríssimo assegura que se alguma vez sentir que é um problema para o Benfica colocará o seu lugar à disposição. O treinador reconhece que os resultados recentes promovem este tipo de questões, mas sublinha que, neste momento, sente que é "parte da solução".

"Quando sentir que sou parte do problema coloco o meu lugar à disposição. [Sinto que] Sou parte da solução. Sabemos qual é o nosso rumo, qual é o potencial desta equipa", diz Veríssimo, em conferência de imprensa.

O treinador sucedeu a Jorge Jesus no Benfica no final de dezembro. Em 10 jogos, o Benfica venceu quatro. A equipa perdeu a final da Taça da Liga, com o Sporting, e foi eliminada da Taça de Portugal, pelo FC Porto.

A direção encarnada garantiu que Veríssimo, foi promovido da equipa B, seria treinador do Benfica até ao final da temporada.