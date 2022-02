Repetir goleada de Alvalade? Ten Hag avisa que Sporting e Benfica são "muito diferentes"

O treinador do Ajax, Erik Ten Hag, alerta para o contra-ataque do Benfica e avisa que os encarnados são uma equipa diferente do Sporting.

"O contra-ataque é um dos pontos mais fortes do Benfica", salientou o treinador dos holandeses, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Ajax terá, por isso, de tomar "boas decisões com bola e nas posições exatas, bem como na transição entre defesa e ataque, e vice-versa".

Na fase de grupos, o Ajax venceu o Sporting duas vezes, a primeira com goleada. Ten Hag alertou que "nunca se pode comprar dois jogos da Champions", nem se pode equiparar as duas equipas portuguesas.

"Sporting e Benfica são duas equipas muito diferentes, são onze jogadores diferentes e os treinadores também são diferentes", frisou o técnico.

Crescimento desde 2018 e um grande amigo





O experiente defesa-central Daley Blind também marcou presença na sala de imprensa. O internacional holandês, de 31 anos, recordou o jogo "muito difícil" de 2018, no Estádio da Luz, e confirmou o crescimento do Ajax, que alcançou as meias-finais, até hoje:

"Depois desse jogo crescemos muito e jogamos muito bem. Houve muitas mudanças de jogadores, mas temos muita qualidade dentro da equipa."

Blind é um grande amigo de Vertonghen, do Benfica. Estiveram juntos no Ajax, onde se formaram. Sobre o jogo, no entanto, não conversaram.

"O Vertonghen é um grande amigo e temos um grande contacto pessoal. Hoje só lhe mandei uma mensagem a dizer que estava bom tempo. Não falámos sobre o jogo. A experiência dele é importante para o Benfica, é um grande jogador e tem uma grande carreira", enalteceu Blind.

O Benfica-Ajax está marcado para quarta-feira, às 20h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.