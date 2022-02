Benfica prepara Ajax sem André Almeida

André Almeida é baixa confirmada para o jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax. O lateral-direito, que falhou o jogo com o Boavista, na sexta-feira, tem uma lombalgia e foi um dos quatro ausentes do treino esta terça-feira, no Seixal.

Além de André Almeida, Nélson Veríssimo, que se vai estrear na Liga dos Campeões, não conta com Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic, também lesionados.

Morato, que na segunda-feira jogou pela equipa B, integrou o treino matinal da formação principal. O central brasileiro não será titular frente ao Ajax, mas deverá estár no 11 inicial no jogo seguinte, para o campeonato, com o Vitória de Guimarães, uma vez que Otamendi cumprirá castigo.

O Benfica-Ajax está marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.