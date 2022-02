António Veloso pede união aos jogadores do Benfica

"Quando não se ganha, e com a questão do treinador ficar ou não, naturalmente que é uma altura um pouco difícil para toda a equipa. Os jogadores têm de se unir e fazer os possíveis para que as coisas melhorem. Não depende só do treinador, também depende dos jogadores. Os jogadores têm de ter vontade e determinação e saberem que estão numa situação que é importante ganhar, mas às vezes isso só não chega. É preciso jogar bem, é preciso estar concentrado e todas essas questões fazem a diferença e que deixam a equipa mais perto de vencer", considera.

O Benfica defronta o Ajax para a Liga dos Campeões depois do desaire no Bessa. Por isso, o jogo de amanhã reveste-se de grande importância para um Benfica a atravessar uma crise de resultados. Em entrevista a Bola Branca , o antigo capitão dos encarnados, António Veloso, pede união ao jogadores, porque só assim a equipa poderá sair da espiral negativa em que se encontra.

António Veloso admite que o treinador está em risco, mas o mais importante mas uma vitória no jogo desta quarta-feira pode dar margem de manobra a Nélson Veríssimo, assim conte com a ajuda dos jogadores.

"Quando as coisas não funcionam, em primeiro lugar está sempre o treinador para ir embora, mas os jogadores também têm essa importância de fazer tudo para que as coisas funcionem. Se funcionarem, naturalmente que o treinador terá mais uma possibilidade de poder continuar. Mas o mais importante é a equipa e todos os jogadores se empenharem e estarem determinados para conseguir resultados importantes nos jogos, seja com que adversário for", salienta.

António Veloso espera um Benfica a entrar em campo determinado e a não cometer erros, só assim poderá ultrapassar este Ajax.

"Espero que o Benfica entre determinado independentemente do valor do adversário. A jogar em casa, o Benfica tem as suas possibilidades, e não é por ser o Ajax que o Benfica vai ficar com medo. O Benfica joga com qualquer equipa de igual para igual, o importante é entrar bem e não cometer erros. Se não cometer erros terá a possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões", conclui.

O Benfica-Ajax está marcado para esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.