Slavko Vincic nomeado para apitar o Benfica-Ajax

O esloveno Slavko Vincic é o árbitro do jogo de quarta-feira no Estádio da Luz entre Benfica e Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, informou a UEFA.

Slavko Vincic, de 42 anos, terá como árbitros assistentes os seus compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o também esloveno Rade Obrenovic, coadjuvado por Jure Praprotnik.

O árbitro, internacional desde 2010, dirigiu já esta época o Benfica, na segunda mão do "play-off" da Champions, quando os encarnados empataram sem golos na visita ao PSV Eindhoven em agosto e garantiram a presença na fase de grupos.

Também já esta época, Vincic arbitrou em Istambul o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões em que o Sporting goleou o Besiktas, por 4-1.

O jogo de quarta-feira entre Benfica e Ajax tem início marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.