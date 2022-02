Shéu vê no Ajax uma oportunidade para o Benfica "virar a página"

O Ajax poderá ser uma oportunidade para o Benfica recuperar a confiança perdida e virar a página do mau momento desportivo.

O antigo jogador e coordenador técnico do Benfica considera que a equipa da Luz pode superar-se por ter pela frente um adversário de grande qualidade, e que em caso de vitória, poderá fazer a equipa de Nelson Veríssimo ultrapassar esta fase de maus resultados.

"O melhor é sempre ganhar para atingir um patamar de confiança mais alto. É isso que os benfiquistas estão à espera. Todos os jogos são importantes para se vencer, com o acréscimo de ser aproveitado para virar a página", começa por dizer a Bola Branca.

Os adeptos têm sido críticos das exibições do Benfica, que empatou na última jornada em casa do Boavista. Shéu avisa que a equipa não pode ficar surpreendida pela falta de apoio do público e deve estar preparada para tudo o que aconteça durante o jogo.

"A voz do povo também conta. O que conta mais é o que se faz internamente, mas também são avisos. Ninguém será apanhado de surpresa, o que significa que todos os que vão intervir no jogo se preparem para um grande embate e preparados para todas as perspetivas que possam acontecer durante o jogo. Há jogadores experimentados na equipa", atira.