Nélson Veríssimo. “Demérito na nossa segunda parte”

O treinador do Benfica lamenta a segunda parte dos encarnados no estádio do Bessa.

"Na primeira parte e início da segunda parte tivemos situações que poderiam ter dado o terceiro golo e aí teríamos resolvido o jogo a nosso favor. Depois, o Boavista foi-nos empurrando cada vez mais para trás e nós sem capacidade para ter bola. Depois, chegando ao 2-1, a emoção e a crença deles deu-lhes capacidade de o fazer [o empate] e não tivemos capacidade de suster esse ímpeto”, disse Nélson Veríssimo.

O técnico dos encarnados acrescentou à Sporttv: “Há que dar mérito ao Boavista e houve demérito da nossa segunda parte”.

O Benfica empatou 2-2 com o Boavista, depois de ter estado a vencer por 2-0 na primeira parte.