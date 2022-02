Filipovic diz que Benfica mais moralizado é favorito no Bessa

Zoran Filipovic considera que o Boavista-Benfica é muito importante para as duas equipas, mas considera que as águias são favoritas.

Em entrevista a Bola Branca, antigo avançado de águias e panteras descortina um Benfica mais forte psicologicamente, depois de duas vitórias consecutivas, e que vai defrontar um adversário que precisa de pontos para se afastar do fundo da tabela classificativa.

"É um jogo muito importante para as duas equipas. O Boavista está numa posição perigosa na classificação e precisa de, pelo menos, pontuar. Considero o Benfica favorito à vitória porque psicologicamente está mais tranquilo depois de dois triunfos [Tondela e Santa Clara]. O Boavista, em sua casa, é sempre uma equipa difícil de bater, portanto será um grande jogo e com desfecho imprevisível", refere o ex-jogador montenegrino.

Rui Costa vai estabilizar o Benfica



Num balanço da época do Benfica, Zoran Filipovic diz que o clube da Luz investiu muito e que os resultados não estão a corresponder, o que aumenta a pressão. No entanto, acredita que o período difícil vai passar, porque Rui Costa vai conseguir dar estabilidade ao Benfica.



"A época não está a correr bem ao Benfica. O investimento no plantel foi grande, o antigo treinador, Jorge Jesus, foi despedido, devido aos maus resultados, e a pressão é muito grande. O Benfica é um clube que tem de ganhar sempre e acredito que esta fase má vai passar. O Rui Costa vai organizar e estabilizar o clube", afiança o antigo avançado.

Ajax está ao alcance do Benfica



Depois da visita ao Boavista, os encarnados jogam, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões com o Ajax. Filipovic considera que o Benfica tem fortes hipóteses de ultrapassar a equipa neerlandesa. Já no campeonato, vê maior dificuldade para alcançar o Porto e mesmo o Sporting.

"O Ajax será um adversário difícil de bater, mas considero que o Benfica tem fortes hipóteses de passar a eliminatória. Estou a torcer por isso. São equipas com um futebol semelhante e acho que será uma eliminatória muito interessante. No campeonato português, será mais complicado para o Benfica alcançar o Sporting ou o FC Porto", conclui.

O Boavista-Benfica, que abre a jornada 23 do campeonato, realiza-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Bessa. Partida com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.