Benfica visita Bessa para tentar reduzir distância para os rivais

A deslocação ao terreno do 12.º classificado aconselha, no entanto, muita prudência. Isto porque o Boavista perdeu apenas um dos 11 jogos disputados na condição de visitado, apesar de ainda não ter recebido nenhum dos quatro primeiros classificados do campeonato.

Uma vitória no Bessa permite ao Benfica reduzir para apenas um ponto o atraso para o campeão nacional e para sete relativamente ao FC Porto, que apenas entram em campo no domingo, na receção ao Estoril Praia (sétimo) e na visita ao Moreirense (16.º), respetivamente.

Se a conquista do título parece distante, mas matematicamente possível, um triunfo no Bessa mantém o Benfica bem dentro da corrida por um importante segundo lugar do campeonato, que garante o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

O Benfica espera contar com a eficácia do avançado internacional uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da competição, com 18 golos. Além disso, Nélson Veríssimo confirmou o regresso de Grimaldo.

"Espera-nos um jogo competitivo. Temos de jogar com um nível de ativação muito elevado e com competitividade e agressividade positiva em níveis muito elevados para sairmos de lá com os três pontos", afirmou o treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão.