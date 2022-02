"Saco Azul". PJ terá apreendido agenda a empresário com contactos de árbitros

Esta empresa, detida por José Bernardes, arguido no processo, terá servido de "saco azul" (forma encapotada de suborno) do Benfica.

Dita agenda terá sido apreendida em 2018, nas primeiras buscas realizadas no âmbito do processo "Saco Azul", quando as autoridades procuravam apenas indícios de fraude fiscal. Porém, agora que foram encontrados indícios de pagamentos de uma empresa de José Bernardes ao antigo árbitro Bruno Paixão , o "JN" adianta que a agenda deverá ser novamente analisada, o que pode dar novo rumo à investigação.

A Polícia Judiciária (PJ) terá apreendido, em casa de José Bernardes, empresário suspeito de ser testa de ferro do Benfica, uma agenda com nomes e contactos de vários árbitros, segundo o " Jornal de Notícias ".

Árbitro nega, Benfica distancia-se



Em declarações às duas estações, Bruno Paixão negou quaisquer irregularidades e referiu que os ditos pagamentos se referem a "um serviço de controlo de qualidade" que teria prestado no âmbito de uma atividade paralela à de árbitro, de certificação de qualidade de empresas.

"Conheço José Bernardes, e, aqui há uns anos, durante alguns meses, tentei implementar um sistema de controlo de qualidade, o ISO 9001, na empresa 'Best for Business'", referiu o ex-árbitro, sublinhando que o facto de ter prestado serviços a uma empresa implicada num caso de justiça com um clube de futebol não passou de mera coincidência

Em comunicado oficial, o Benfica sublinhou que, "no âmbito do referido processo, nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva".

"As diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito. (...) Os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais", pode ler-se no site do clube.