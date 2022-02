Nélson Veríssimo adiantou, esta quinta-feira, que Grimaldo está apto para a visita do Benfica ao Boavista, da jornada 23 do campeonato.

"Grimaldo está convocado", confirmou o treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão da partida de sexta-feira, no Bessa.

Frente ao Boavista, uma equipa que "pratica um futebol positivo", tem dinâmicas ofensivas "muito interessantes" e é "muito competente a defender", Veríssimo espera "um jogo difícil". Contudo, salientou a importância de centrar as atenções do Benfica nas suas tarefas:

"Espera-nos um jogo competitivo. Temos de jogar com um nível de ativação muito elevado e com competitividade e agressividade positiva em níveis muito elevados para sairmos de lá com os três pontos."

O duelo das meias-finais da Taça da Liga com o Boavista, em que o Benfica passou nos penáltis, foi analisado. Contudo, Veríssimo alertou que haverá diferenças no adversário a nível coletivo e individual.

"A ideia do treinador [Petit] vai estar presente, mas o facto de estarem protagonistas diferentes pode alterar algumas dinâmicas", sustentou.

Não haverá poupanças a pensar no Ajax

Nélson Veríssimo rejeitou, ainda, a ideia de poupar jogadores frente ao Boavista a pensar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"O jogo mais importante para nós é com o Boavista, tendo em conta os nossos objetivos no campeonato", sublinhou o técnico encarnado.

O Boavista-Benfica realiza-se na sexta-feira, às 20h15, no Bessa. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.