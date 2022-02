Benfica. André Almeida fora dos convocados

O treinador Nélson Veríssimo convocou 21 jogadores para a partida do Benfica contra o Boavista, no Bessa. Destaque para a ausência do capitão André Almeida.

Grimaldo mantém-se nos eleitos, apesar de ter saído tocado na última partida.

Ainda "fora de jogo" continuam: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic, por lesão.

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: Gilberto, Lázaro, Morato, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Weigl, Meite, Taarabt, Paulo Bernardo, João Mário, Diogo Gonçalves, Radonjic, Gil Dias e Everton;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Rafa.