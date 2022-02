Rui Costa foi nomeado para arbitrar o jogo entre Boavista e Benfica, no Estádio do Bessa, que abre a jornada 23 do campeonato.

O árbitro da Associação de Futebol do Porto terá a assistência de Nuno Manso e João Bessa Silva. Carlos Macedo será o quarto árbitro.

O videoárbitro será Gustavo Correia, auxiliado por Inácio Pereira.

O Boavista-Benfica joga-se na sexta-feira, às 20h15, no Bessa. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.