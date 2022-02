João Alves: "Há que deixar Nélson Veríssimo trabalhar"

O treinador João Alves, antigo jogador de Benfica e Boavista, acredita que os axadrezados vão criar muitas dificuldades às águias no embate da próxima sexta-feira, no Estádio do Bessa.

O experiente técnico considera que Nélson Veríssimo ainda tem peças para afinar no motor dos encarnados, aprova o sistema tático, pede apoio ao treinador encarnado, mas aponta problemas no meio campo.

"Tudo depende da categoria dos jogadores. Quanto maior a categoria, a equipa ganha outra dimensão. Não tenho nada a ver com o que se passa no Benfica, mas tem que melhorar no meio campo. Nota-se que a equipa está à procura da sua identidade, treinador tem procurado as melhores soluções. Há que deixá-lo trabalhar", começa por dizer, a Bola Branca.

As águias recuperaram distância para Sporting e FC Porto, que empataram na última jornada. O próximo adversário é o Boavista, que com Petit no banco, empatou nas meias-finais da Taça da Liga com as águias, que seguiram em frente nos penáltis.

João Alves, que jogou também no Boavista, avisa para a solidez defensiva da equipa treinada por Petit: "O Boavista tem perdido poucos, mas ganho poucos também. É uma equipa difícil de bater e isso foi bem visível no Boavista-Benfica, em que o Boavista foi até superior. O Benfica melhorou desde aí, não há dois jogos iguais, mas vai ser osso duro de roer, sem dúvida".