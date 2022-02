Bruno Paixão suspeito de receber dinheiro do "saco azul" do Benfica

O antigo árbitro Bruno paixão é suspeito de ter recebido pagamentos de milhares de euros de uma empresa alegadamente ligada ao Benfica e implicada no processo "Saco Azul".

De acordo com a CNN e a TVI, a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) encontraram pagamentos de milhares de euros ao antigo árbitro por parte da empresa informática "Best for Business".

Esta empresa, detida por José Bernardes, arguido no processo, terá servido de "saco azul" (forma encapotada de suborno) do Benfica.

Ainda segundo as referidas fontes, os pagamentos a Bruno Paixão indiciam corrupção desportiva, o que, se ficar provado, pode levar o Benfica a descer de divisão.