Benfica nega suspeitas de corrupção desportiva e ligação a Bruno Paixão

O Benfica garante que a SAD nunca foi confrontada com possíveis ligações ao antigo árbitro Bruno Paixão ou suspeitas de corrupção desportiva, no âmbito do processo "Saco Azul".

Esta segunda-feira, a CNN e a TVI adiantaram que Bruno Paixão e o Benfica estavam sob suspeita de corrupção desportiva, devido a pagamentos efetuados ao antigo árbitro por parte de uma empresa informática ligada ao Benfica e implicada no processo em causa.

Em comunicado, contudo, o clube sublinha que, "no âmbito do referido processo, nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva".

"As diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito. (...) Os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais", pode ler-se no site do Benfica.

A Benfica SAD revela, ainda, que já submeteu um pedido de aceleração processual, dado que o processo dura "desde há já vários anos".