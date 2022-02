Três regressos no Benfica para o jogo com o Santa Clara

Fora das escolhas, por lesão, continuam os avançados Haris Seferovic e Rodrigo Pinho. Em comparação com as escolhas para o último jogo em Tondela, além de Gilberto, João Mário e Yaremchuk, regressa também Svilar.

O Benfica, terceiro colocado, com 47 pontos, recebe o Santa Clara (10.º, com 24), no Estádio da Luz, a partir das 18h00, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa). Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Em caso de vitória, os encarnados podem encurtar distâncias para o líder FC Porto (60 pontos) e o segundo classificado Sporting (54).

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, Gilberto, André Almeida, Valentino Lazaro, Grimaldo e Morato;

Médios: Weigl, Meïte, Taarabt, João Mário, Gil Dias, Radonjic e Paulo Bernardo.

Avançados: Gil Dias, Radonjic, Diogo Gonçalves, Rafa, Everton, Darwin Núñez, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.