Veríssimo e o clássico: "Importava que os dois perdessem"

O único resultado que interessaria para o treinador do Benfica, no clássico desta noite, seria a derrota de FC Porto e Sporting. Nélson Veríssimo não tem outra visão sobre um resultado que possa ser benéfico para a sua equipa, numa altura do campeonato em que está seis pontos atrás do Sporting e 12 atrás do FC Porto.

"O que importava para nós era que os dois perdessem. Como não é possível, temos de nos centrar em fazer um bom jogo [com o Santa Clara] e dar sequência à vitória de Tondela. Vamos observar o jogo de mais logo, ver o que as duas equipas vão fazer e registar o resultado que vai acontecer", anota Veríssimo