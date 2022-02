Treinador do Benfica sem garantias de que Everton fica até ao fim da época

"Ninguém pode dar garantias, porque os jogadores têm cláusulas de rescisão. Claro que é um jogador com o qual contamos. Tem vindo a crescer de rendimento e tem demonstrado a sua qualidade. Foi isso que fez a estrutura do Benfica ir buscá-lo ao Brasil", afirma, em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica reconhece que Everton está a "crescer de rendimento", a provar o porquê de o Benfica o ter contratado, a mostrar que é uma peça influente no plantel, mas sublinha que é impossível dizer que ele não sairá da Luz, antes do final da época.

Nélson Veríssimo não tem qualquer garantia de que Everton Cebolinha fica no Benfica até ao final da época. O internacional brasileiro é um dos jogadores em melhor forma no plantel encarnado e o Flamengo está interessado em contratá-lo .

Ainda que haja interesse do Flamengo, e apesar da declaração do treinador do Benfica, é inverosímil que o clube brasileiro bata a cláusula de Everton, fixada em 150 milhões de euros. O internacional brasileiro, de 25 anos, marcou três golos, nos últimos quatro jogos do Benfica.

O jogo com o Santa Clara

Depois da vitória em Tondela, e sem preferência pelo desfecho do clássico entre FC Porto e Sporting, Nélson Veríssimo centra-se em traçar uma linha de continuidade.

Pela frente, o Benfica tem o Santa Clara, uma equipa "de qualidade" e que coloca no calendário "um jogo com índice de dificuldade grande".