Derrota do Sporting no clássico será o resultado "mais motivador" para o Benfica

A derrota do Sporting no clássico desta sexta-feira frente ao FC Porto deverá ser o melhor resultado para o Benfica, considera o comentador desportivo Pedro Henriques, à Renascença.

As águias olham à distância para o luta do título, com 12 pontos de desvantagem para o líder FC Porto. No entanto, o Sporting está a seis de distância e uma derrota no Estádio do Dragão pode colocar o Benfica mais perto do segundo lugar.

"Os jogadores do Benfica têm mesmo de ganhar. Sabendo que o Sporting perdeu, terá de fazer das tripas coração, que já teria de fazer na mesma, mas terá um estímulo adicional para encurtar a distância e tentar chegar ao segundo lugar. A derrota do Sporting será mais motivante, porque é o objetivo mais realista a atingir", começa por dizer.

O internacional brasileiro Everton foi figura da vitória do Benfica na última jornada, em casa do Tondela, mas Pedro Henriques considera que ainda está longe do Cebolinha do Brasil. Já Darwin tornou-se "absolutamente indispensável" para o Benfica.

"O Everton está melhor, a fazer golos e criar desequilibrios, mas ainda está longe do Everton que jogava no Brasil e na seleção. Mas está melhor. O tirar do peso da responsabilidade ajuda alguns jogadores a libertarem-se. O Darwin é dos poucos que tem intensidade. Sem ele, a equipa é como um som monocórdico. Ele tem energia que arrasta a equipa. Hoje é aboslutamente indispensável", explica.