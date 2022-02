Jorge Ribeiro espera maior união entre Benfica e adeptos frente ao Santa Clara

Jorge Ribeiro acredita que a pressão do regresso do Benfica ao Estádio da Luz, onde não conseguiu vencer nos últimos dois jogos que disputou, pode esbater-se por força do triunfo alcançado em Tondela.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador de Benfica e Santa Clara, equipa que as águias defrontam na 22.ª jornada do campeonato, vaticina um comportamento "mais confiante" dos adeptos.



Apesar de estar a atravessar uma fase "menos estável", as águias deixaram uma boa imagem em Tondela. Agora, segundo Jorge Ribeiro, há que "transportar para o estádio o que sabem fazer, que é ganhar".

"Este regresso à Luz será bom para unir a equipa e os adeptos", diz.

O Santa Clara "tem vindo a crescer muito" com Mário Silva, no entanto, pelo que Jorge Ribeiro antevê "um jogo difícil para o Benfica".