João Manuel Pinto: "Benfica tem obrigação de ganhar ao Santa Clara"

João Manuel Pinto considera imperioso que o Benfica derrote o Santa Clara, na mesma jornada em que FC Porto e Sporting se defrontam.

Depois da vitória em Tondela, na segunda-feira, o Benfica tem mais pontos conquistados fora do que em casa, no presente campeonato. Um dado que torna ainda mais importante a vitória sobre o Santa Clara, assinala o antigo defesa encarnado, em entrevista a Bola Branca.

"É um jogo extremamente importante para o Benfica ,porque estão em causa três pontos e os últimos jogos em casa não têm corrido bem, com perda de pontos numa altura em que o Benfica não os podia perder. Agora, é preciso ter cuidado com o Santa Clara, que vem de uma vitória e tem uma boa equipa. Mas, como o Benfica não pode perder mais pontos, tem de ganhar e não há outra hipótese", sublinha o ex-jogador.

Para João Manuel Pinto, os jogadores têm, agora, de conquistar a massa adepta do Benfica e aceitar que "é muito normal" que ouçam assobios no Estádio da Luz, justificados pelas recentes más exibições.

"Os jogadores sabem que os adeptos querem vitórias na sua própria casa. Os resultados não têm sido bons e as exibições também não, mas os jogadores têm de estar concentrados e sabem a grande exigência que é estar num grande clube. E, neste momento, os adeptos não se esquecem que já há alguns anos que o Benfica não ganha um título", recorda.

Benfica não deve abdicar de Everton

Everton Cebolinha continua a ser muito cobiçado no Brasil. Contudo, as exibições começam finalmente a refletir qualidade que tem e João Manuel Pinto entende que o Benfica deve segurar o extremo.

"A mudança de tática deu mais consistência ao Everton, porque é um jogador de grande qualidade. No sistema do Jorge Jesus era difícil para ele, mas no sistema do Nélson Veríssimo é um jogador importante. Por isso, acho que o Benfica devia manter o jogador, porque é uma mais-valia e tem mostrado que pode ser muito útil", destaca o antigo defesa.

O Benfica recebe o Santa Clara, a contar para a jornada 22 do campeonato, no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.