Benfica. Yaremchuk e João Mário de regresso aos treinos

O avançado ucraniano Yaremchuk e o médio português João Mário regressaram aos treinos do Benfica, com a equipa de futebol dos encarnados a preparar a receção de sábado ao Santa Clara, para a I Liga de futebol.

Yaremchuk falhou os dois últimos jogos, a derrota em casa com o Gil Vicente (1-2) e a vitória em Tondela (3-1), devido a um traumatismo no globo ocular direito, enquanto João Mário foi baixa apenas no último jogo, devido a infeção pelo SARS-CoV-2.

Na sessão de treino desta quarta-feira, o treinador Nélson Veríssimo contou também, segundo informou o clube, com "alguns jovens da equipa B" (Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega, Sandro Cruz, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Diogo Capitão, Martim Neto e Tiago Gouveia), plantel que comandou até dezembro, antes de substituir na formação principal Jorge Jesus.

O Benfica, que é terceiro classificado na I Liga, a 12 pontos do líder FC Porto, e a seis do Sporting, recebe o Santa Clara, 10.º classificado, no sábado, a partir das 18h00, em jogo da 22.ª jornada.