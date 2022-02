"Pizzi já teria saído do Benfica se soubesse o que sabe hoje"

Ulisses Morais, treinador que lançou Pizzi na I Liga há 12 anos no Paços de Ferreira, acredita que o internacional português já teria saído há mais tempo do Benfica se "soubesse o que sabe hoje". O técnico considera que esta saída é o exemplo que o futebol se esquece facilmete do passado dos jogadores.

"O futebol é um mundo de memória curta, é um mundo do momento e tritura o passado. O Pizzi sabe isso, como todos sabem. Se pudessemos controlar o momento de saída, estou convencido que o Pizzi tinha-o feito há algum tempo porque teve oportunidades para isso antes de renovar com o Benfica, e tinha a possibilidade de dar continuidade à carreira num clube e num país onde era desejado, para fazer um novo caminho como fez no Benfica. Tenho a certeza que o Pizzi não esperava que isto acontecesse, mas acontecendo ele fez uma análise e percebeu que o melhor era mudar de rumo, para ter tranquilidade na sua carreira", afirma, em Bola Branca.

O Benfica confirmou o empréstimo de Pizzi ao Basaksehir da Turquia, por empréstimo até ao fim da época.



Pizzi está ligado ao Benfica há oito épocas e meia. Pelo emblema encarnado fez 360 jogos e 92 golos, conquistando 10 troféus: 4 campeonatos , 1 Taça de Portugal, 2 Taças da Liga e 3 Supertaças. Em 2016/2017 foi eleito o melhor jogador da I Liga.