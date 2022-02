Benfica oficializa empréstimo de Pizzi ao Basaksehir

O Benfica oficializou, esta terça-feira, o empréstimo de Pizzi ao Istambul Basaksehir, da Turquia, até ao final da época.

O médio-ofensivo internacional português, de 32 anos, está no Benfica desde 2014/15 e tem contrato válido até 30 de junho de 2023.

Na segunda-feira, o treinador do Benfica confirmou a saída de Pizzi.

"O Pizzi entendeu que deveria ouvir e aceitar a proposta de outro clube", revelou Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa.

Pizzi tem 360 jogos disputados pelo Benfica, com 94 golos marcados. Ajudou o clube da Luz a conquistar quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaças.

Esta época, com Jorge Jesus, Pizzi perdeu espaço no Benfica. Com Nélson Veríssimo, a situação não melhorou. Dos 30 jogos em que disputou na primeira metade da temporada, o capitão encarnado só foi titular em dez.

Agora, Pizzi segue para o quinto classificado da Superliga turca em busca de maior utilização. Já foi apresentado e vai vestir a camisola 20.