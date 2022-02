António Pacheco lamenta que Rui Costa tenha tido de pedir atitude a jogadores profissionais

António Pacheco lamenta que o presidente do Benfica, Rui Costa, tenha tido de pedir atitude a jogadores profissionais para minimizar estragos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador declara que "estar a falar sobre atitude e comportamentos competitivos depois de um investimento tão grande nos últimos tempos era perfeitamente escusado".

"É uma responsabilidade que os jogadores tinham de ter, tinha de estar na própria natureza competitiva. Jogam num clube daquela dimensão, que cria todas as condições possíveis e do melhor que há. Estar a falar de atitude ao fim deste tempo todo não faz muito sentido, mas, infelizmente as coisas não são sempre como as pessoas desejam e, por vezes, tem de se meter o pé no travão para tentar minimizar estragos", admite.

O regresso do Benfica às vitórias, em Tondela, na segunda-feira, com golos "bonitos", deixa António Pacheco satisfeito. No entanto, o antigo avançado encarnado aponta um aspeto que o deixou "preocupado".

"O Benfica, a partir do momento em que ficou com um jogador a mais, perdeu o controlo do jogo, quando tinha de assumi-lo. Manchou um pouco os três golos e a exibição que estavam a fazer", atenta.