Nélson Veríssimo: "A nossa vitória é inquestionável"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, acredita que a vitória em casa do Tondela é "inquestionável". Em declarações à Sport TV, o técnico das águias acredita que foi "notória" as melhorias em relação ao último jogo.

"Fizemos o que nos competia, que era vir aqui a Tondela e ganhar. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa que nos ia causar problemas, mas tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como têm vindo a trabalhar e como abordaram o jogo. A nossa vitória é inquestionável. Futebol muito positivo, temos de continuar o processo, porque nem tudo está bem. Há coisas a melhorar, mas acho que hoje foi notória alguma melhoria", disse.

O Benfica ainda sofreu na reta final do jogo, mas Veríssimo diz que "o que fizemos em Tondela não fica manchado pelo golo que sofremos". "Temos de trabalhar nessa situação, é mais um golo sofrido de bola parada, mas é treino", explica.

Sobre os objetivos da equipa e a 12 pontos do líder FC Porto, Veríssimo olha, por agora, para o Sporting na tabela classificativa.

"O próximo desafio é o Santa Clara, temos falado entre nós para ir jogo a jogo. O objetivo passa por chegar ao segundo lugar, temos de ter consistência muito grande nos resultado, é esse o caminho a seguir", termina.