Benfica tenta sacudir a crise na visita ao Tondela

A ausência de resultados, com a eliminação na Taça de Portugal, a derrota na final da Taça da Liga e o descalabro no campeonato - que o deixa a 15 pontos do líder FC Porto, que tem mais um jogo - deixa o Benfica debaixo de fogo.

Em Tondela, diante do 14.º classificado, os encarnados estão obrigados a dar uma resposta, sobretudo depois do desaire em casa com o Gil Vicente (2-1). Derrota que levou, a seguir ao jogo, o presidente, Rui Costa, ao balneário e a justificar-se perante os adeptos.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Tondela, Nélson Veríssimo frisou que o Benfica "tem de reagir às palavras" de Rui Costa.

"O presidente sublinhou o que, no final do jogo, estávamos a sentir, que era a frustração por não temos vencido o Gil Vicente, em casa. Sabemos as responsabilidades que temos, e tivemos uma semana com o impacto das palavras do presidente", disse o treinador do Benfica.