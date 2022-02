Pizzi vai jogar na Turquia

O médio Pizzi vai jogar a segunda metade da época na Turquia e assinar pelo Basaksehir. Trata-se do quinto classificado da Liga turca.

O internacional português, de 32 anos,não foi convocado para Tondela, onde o Benfica joga nesta segunda-feira.

Após sete épocas e meia de águia ao peito, nas quais apontou 94 golos em 360 jogos, Pizzi venceu quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaças



O jogador será cedido até final da temporada sem qualquer opção de compra prevista. Pizzi tem contrato com os encarnados até junho de 2023.

O mercado na Turquia fecha nesta terça-feira. O jogador perdeu espaço nos encarnados durante esta época com Jorge Jesus, mas a entrada de Nélson Verissimo não trouxe grandes alterações no que concerne à ultilização do jogador.