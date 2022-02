Nélson Veríssimo pede "reação" depois das palavras de Rui Costa

"Quando o presidente vai ao balneário expressar a sua opinião quanto ao momento da equipa, todos ouvimos com atenção. Temos de reagir às palavras do presidente. O presidente sublinhou o que, no final do jogo, estávamos a sentir, que era a frustração por não temos vencido o Gil Vicente, em casa. Sabemos as responsabilidades que temos, e tivemos uma semana com o impacto das palavras do presidente", disse, em conferência de imprensa.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, pede uma "reação" aos jogadores depois da derrota por 2-1, em casa, frente ao Gil Vicente e das palavras do presidente Rui Costa no balneário das águias.

O próximo desafio é em casa do Tondela e Veríssimo quer ver já uma reação à derrota da última partida.

"A resposta que temos de dar depois de um resultado negativo é ganhar. Fizemos a análise do jogo, sabemos o que aconteceu. Trabalhámos sobre aquilo em que não estivemos bem, e, agora, é orientar atenções para o jogo com o Tondela. É uma equipa com uma ideia de jogo bem definida, tem jogadores que podem desequilibrar na frente. É uma equipa com a sua qualidade, está numa posição em que procura somar pontos para, no final, estar confortável", prevê.

Má arbitragem "contribui" para mau momento

Nélson Veríssimo sublinha as palavras de Rui Costa, que criticou as arbitragens no fim do jogo com o Gil Vicente, recorda "situações que causam apreensão".

"A questão das arbitragens não justifica tudo, mas contribui para a situação. Olhando para as decisões das equipas de arbitragem desde que cheguei, tivemos situações que nos causam apreensão. Recordo-me de um golo no Dragão em que o Fábio Vieira recebe com o braço e depois marca. Há o golo do Moreirense, em que o ponta de lança está em fora de jogo e interfere, pelo que devia ser invalidado. E, no jogo com o Gil Vicente, numa situação em que se deveria aguardar para que o VAR pudesse intervir, o golo daria outro conforto à equipa", atira.



