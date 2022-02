"Existe possibilidade de Pizzi rumar à Turquia", reconhece Nélson Veríssimo

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, confirma que Pizzi poderá estar de saída para a Turquia. O Basaksehir já confirmou que está em negociações com as águias pela transferência do internacional português.

"Existe uma possibilidade de ele rumar à Turquia. Há qualquer coisa que está em andamento. Temos de aguardar. São questões de mercado. É conciliar um conjunto de interesses para que o jogador se sinta confortável com a opção que tomar", disse, em conferência de imprensa.

No sábado, Goksel Gumusdag, presidente do Basaksehir, assumiu que o clube "continua a falar com o Benfica e acredito que vamos conseguir".

Pizzi, de 32 anos, está no Benfica desde 2014 e é uma das figuras do clube, com 94 golos em 360 jogos disputados. O mercado de transferência da Turquia tem até dia 8 de fevereiro.