Darwin Nuñez está de volta aos treinos no Benfica

Dawin Nuñez foi a grande novidade no treino do Benfica, esta sexta-feira, no Seixal. O ponta de lança está de volta da seleção do Uruguai e é opção para a deslocação a Tondela.

Os encarnados não divulgaram boletim clínico, mas não assinalaram o regresso de nenhum dos jogadores que estavam lesionados. Yaremchuk, Seferovic, Gilberto, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho continua a recuperar de problemas físicos.