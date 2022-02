Armando Sá pede "caráter e atitude" aos jogadores do Benfica

No Benfica ainda se recupera do terramoto depois da derrota na Luz com o Gil Vicente para o campeonato, que aumentou a pressão na equipa orientada por Nélson Veríssimo.

Os encarnados ficaram a 12 pontos do líder FC Porto e a seis do Sporting. Em entrevista a Bola Branca, Armando Sá, antigo defesa do Benfica, recorda aos jogadores que a época não terminou e há que ter "dignidade" e "lutar até ao final".

"Os jogadores que estão no Benfica têm o dever de lutar e de dignificar a camisola do clube. A época não terminou e há que dar o máximo e lutar pelos melhores resultados até ao final", refere.