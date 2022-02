Rui Costa assume responsabilidade, mas critica arbitragem

"Temos de ser muito melhores, mas não invalida que não exponha aqui o que nos estão a fazer. Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva. Até hoje não me ouviram falar em arbitragem. Tentei ser correto, é uma das minhas missões. Mas estou aqui para defender o Benfica, que não está a ser defendido dentro do campo. Não quero que nos beneficiem, mas são casos a mais para continuar calado", começou por dizer, na sala de imprensa.

Rui Costa, presidente do Benfica, assume a responsabilidade pelo mau momento das águias, mas deixa duras críticas à arbitragem, depois de um golo anulado a Otamendi na derrota com o Gil Vicente.

Treinador sente-se com a confiança da direção para(...)

Responsabilidade pelo mau momento

Rui Costa diz que é um dos culpados pelo mau momento do Benfica e pede a todos que trabalhem no clube que não se escondam perante a dificuldade.

"Enquanto presidente do Benfica quero assumir a responsabilidade pelo mau momento da equipa e do clube. Assumo a responsabilidade e como presidente exijo que ninguém se esconda perante isto, todos que trabalham no Benfica. Dou a cara por isso. Há quatro meses, quando assumi, sabia o quanto tinha para fazer para voltar a por este clube onde todos os benfiquistas querem".

O presidente do Benfica pede tempo para colocar o clube no caminho certo: "Sei qual o caminho que quero dar, não se conseguem todas as mudanças em quatro meses. Sei o que há para mudar, o que tenho feito para preparar o futuro. Até mentalidades temos de mudar. Que ninguém se esconda num momento destes".

Rui Costa pede união aos adeptos: "Só todos juntos conseguimos sair deste momento, é delicado, há pouca confiança. Dou-vos essa garantia, sei o que estou a fazer. Estou plenamente consciente".