João Mário testa positivo à Covid-19

João Mário testou positivo à Covd-19, anunciou o Benfica, esta quinta-feira, poucas depois de o médio ter jogado a segunda parte do encontro com com o Gil Vicente.

O internacional português terá de cumprir sete dias de isolamento e vai falhar o jogo com o Tondela, na segunda-feira, a contar para 21.ª jornada da I Liga.

João Mário foi o único jogador que testou positivo nos testes realizados pelo Benfica. Recentemente, na "final four" da Taça da Liga, Nélson Veríssimo não contou com Rafa, também devido a infeção por Covid-19.

O treinador não contará com João Mário para Tondela e espera por novidades do departamento médico sobre a evolução clínica dos jogadores que estiveram indisponíveis para o jogo com o Gil Vicente, que o Benfica perdeu, por 1-2.