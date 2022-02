Francisco Benitez: "Rui Costa está perdido e a tripulação desorientada"

Francisco Benitez é duro na criticas ao atual estado do Benfica e, em particular, à liderança de Rui Costa, com quem esgrimiu argumentos nas eleições de outubro do ano passado.

Na sequência das declarações do presidente, após a derrota com o Gil Vicente, o empresário conclui que o emblema encarnado é um "grande barco à deriva e tem um timoneiro perdido e uma tripulação desorientada".

Benitez acrescenta que os adeptos que há quatro meses elegeram Rui Costa, com 84% dos votos, mostraram, na quarta-feira, "a frustração de quem deu um voto de confiança" a uma direção que, segundo o empresário, continua a usar "os mesmos processo e as mesmas pessoas" da gestão anterior, de Luís Filipe Vieira.