Yaremchuk falha Gil Vicente e Benfica fica limitado a dois avançados da formação

Roman Yaremchuk está lesionado, não vai a jogo com o Gil Vicente e limita as opções do Benfica para o centro do ataque a dois jogadores: Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

A indisponibilidade do ucraniano, a contas com um traumatismo no globo ocular direito, condiciona o trabalho de Nélson Veríssimo, que já não contava com Darwin Nuñez, que ainda não regressou da seleção do Uruguai, e com os lesionados Seferovic e Rodrigo Pinho.

Ainda no boletim clínico, e também indisponíveis para o jogo desta noite, continuam Lucas Veríssimo e Gilberto. O treinador recupera Otamendi para a convocatória, depois de o central já ter regressado da seleção argentina.

Em comparação com a lista elaborada para a final da Taça da Liga, nota para as saídas de Yaremchuk, por lesão, de Ferro, transferido para o Hajduk Spilt, e de Svilar e Tomás Araújo, por opção. Reentra Otamendi.

O Benfica-Gil Vicente é às 19h00, no Estádio da Luz. Partida da 20.ª jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Valentino Lazaro, Otamendi, Morato, André Almeida e Grimaldo;

Médios: Julian Weigl, Meïte, Pizzi, Adel Taarabt, João Mário e Paulo Bernardo;

Avançados: Radonjicj, Everton, Diogo Gonçalves, Rafa, Gil Dias, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.