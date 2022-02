Nélson Veríssimo continua no Benfica. Rui Costa "quis dizer umas palavras no balneário"

Nélson Veríssimo não vai deixar o comando técnico do Benfica. O treinador "não é de virar a cara à luta" e garante que vai tentar mudar o rumo da equipa, depois de uma derrota em casa com o Gil Vicente que deixa as águias a 12 pontos da liderança.

"A responsabilidade é minha a partir do momento que entro. Compreendemos a insatisfação dos sócios. Não estamos num momento bom, temos de ter capacidade para dar a volta. Estou tranquilo, sei que temos uma tarefa difícil, mas aliciante. Nunca fui de virar a cara à luta, estamos aqui para as próximas batalhas", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico reconhece que Rui Costa foi ao balneário para falar à equipa depois da derrota: "Estivemos no balneário e o presidente quis dizer umas palavras. Não estivemos bem, perdemos o jogo em nossa casa, não me quero estar a escudar nas oportunidade que tivemos, mas reconhecer que a equipa não esteve ao nível que era esperado. A responsabilidade pela falta de dinâmica e controlo do jogo é minha".

Questionado sobre se a sua saída seria o melhor para todas as partes, Veríssimo garante que sente "capacidade e confiança" para continuar.

"Se é bom para a minha carreira é a última coisa que me preocupa. O que é mais importante é sentir capacidade e confiança, sentir que posso ser alguém útil para esta situação. Não estou preocupado com a minha carreira. Estou num grande clube, deram-me esta oportunidade, com todas as minhas forças tento ajudar a equipa a crescer e evoluir", atira.



Veríssimo não revela o que disse Rui Costa no balneário, mas apela a que todos façam melhor no futuro: "O presidente esteve lá, o momento não é bom. Temos de ouvir, aceitar e dar uma resposta inevitavelmente. Jogadores, treinadores e toda a estrutura. Agora é apontar baterias para o jogo com o Tondela".