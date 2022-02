Movimento "Servir o Benfica" pede reunião com Rui Costa

O Movimento "Servir o Benfica", liderado por Francisco Benítez, que perdeu as últimas eleições das águias, pediu uma "reunião com o presidente do Benfica", Rui Costa.

Em causa está " o momento institucional e desportivo que o clube atravessa e que causa naturais preocupações aos associados. É essencial concentrar esforços na defesa dos seus superiores interesses".

A reunião servirá para esclarecer a auditoria forense ao Benfica, e a constituição de assistente do Benfica no processo "Cartão Vermelho".

"Apenas estes temas cabalmente esclarecidos é que poderá ser garantido o total foco dos órgãos sociais do clube, dos seus funcionários e dos sócios e adeptos no sucesso desportivo do Benfica, assim como na restauração do seu bom nome", pode ler-se.



O movimento destaca ainda que este momento "provoca igualmente diversas e naturais manifestações de descontentamento dos sócios e adeptos", mas garante que "não tem qualquer relação, direta ou indireta, com a organização dos recentes protestos".