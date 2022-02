Gedson vai jogar no Rizespor, emprestado pelo Besiktas

Gedson Fernandes vai ser jogador do Besiktas, mas apenas na próxima temporada. O gigante turco já atingiu o limite de estrangeiros no plantel e, por isso, encontrou outra solução para o português, que será cedido ao Rizespor.

O médio internacional português de 23 anos chegou a ser dado como garantido no Galatasaray, clube que representou na época passada, por empréstimo do Benfica, e que sempre manifestou interesse em voltar a contar com Gedson, mas vai ser reforço do rival.

De acordo com a imprensa turca, Gedson deixa o Benfica em definitivo, e não por empréstimo, com as águias a receberem seis milhões de euros por 50% do passe. Recorde-se que o mercado de transferências de inverno, apesar de encerrado em Portugal, ainda está aberto noutros países. Na Turquia, por exemplo, fecha a 8 de fevereiro.