Gedson despede-se do Benfica e assina pelo Besiktas

Gedson, de 23 anos, não irá, no entanto, jogar já pelo Besiktas, devido ao limite de jogadores estrangeiros inscritos que o clube não pode ultrapassar. Nesse sentido, ainda segundo a informação veiculada na Turquia, será emprestado a um outro emblema do campeonato da Turquia.

A notícia dá conta de uma transferência em definitivo, e não de uma cedência temporária, com o Benfica a receber seis milhões de euros por 50% do passe. Recorde-se que o mercado de transferências de inverno, apesar de encerrado em Portugal, ainda está aberto noutros países . Na Turquia, por exemplo, fecha a 8 de fevereiro.

Tido como garantido no Galatasaray , clube que representou na época passada, por empréstimo do Benfica, e que sempre manifestou interesse em voltar a contar com Gedson, o médio será, garante o canal turco "a Sport" , reforço do Besiktas.

O Galatasaray atravessa um período de crise e está no 15.º lugar do campeonato, na luta pela permanência. Esta época, o Besiktas também está fora da luta pelo título. A equipa ocupa o 6.º lugar, com 36 pontos e pode ainda sonhar com a possibilidade de chegar ao 2.º lugar, de acesso à Liga dos Campeões, que é, neste momento, do Konyaspor. O Besiktas está a nove pontos da equipa de Konya. O líder destacado é o Trabzonspor.