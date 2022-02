Gaspar Ramos acredita que época do Benfica “ainda pode ser razoável”

“Tornou-se, no meu ponto de vista, ainda mais difícil atingir esses objetivos. Mas temos de lutar por eles”, admite, em entrevista à Renascença .

Apesar de traçar estas metas, o antigo responsável pelo futebol do Benfica vê “grandes dificuldades” em conseguir estes resultados, já que “o plantel não foi reforçado em janeiro” e nota-se que “está desequilibrado”.

“O importante era o segundo lugar do campeonato nacional e passar mais uma eliminatória na Liga dos Campeões. Tantas coisas se passaram que a época já não é boa, mas pode ser ainda razoável se isto acontecer”, explica, em Bola Branca .

Gaspar Ramos, antigo dirigente das águias, só vê uma forma de o Benfica salvar a época 2021/22: alcançar o segundo lugar do campeonato e passar os oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax. Para o antigo dirigente, uma “época boa” está descartada, mas estes seriam resultados “razoáveis”.

Gaspar Ramos considera que “estas reações são naturais” e podem “alargar, ou não, consoante os resultados”. Atitudes da direção “pouco consentâneas com a realidade da grandeza do clube” contribuem para a contestação.

Para esta quarta-feira, antes do jogo com o Gil Vicente, está agendada uma manifestação de adeptos, promovida pelo movimento 'Resgatar o Benfica'.

“Temos de ter o espírito que não tivemos até aqui. O grande problema é a falta de animosidade, a equipa entra já vencida e isso não pode acontecer. Os jogadores do Benfica têm de ser profissionais, ainda que muitos deles não sejam muito bons”, avisa.

O Benfica recebe, esta quarta-feira, o Gil Vicente . O jogo “vai ser muito difícil”, mas Gaspar Ramos espera uma reação à derrota na final da Taça da Liga, com o Sporting. Apenas com vitória o clube terá “a tranquilidade necessária” para resolver os problemas.

“Isto tudo provoca descontentamentos, que vão acabar, diminuir ou acabar se começarem a surgir resoluções razoáveis e os resultados ajudarem”, diz.

Apesar do desagrado demonstrado pelos adeptos, “é possível” a direção encarnada inverter a situação, mas para isso “é preciso ter a capacidade necessária”. Decisões que “não foram tomadas no tempo devido”, como no caso de Jorge Jesus, provocaram o descontentamento e este é um comportamento “tem de ser corrigido”.

“O Benfica teve eleições recentemente e, portanto, não pode andar todos os dias a fazer eleições”, sublinha Gaspar Ramos.

O Benfica-Gil Vicente está marcado para as 19h00 desta quarta-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.