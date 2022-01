Oficial. Benfica empresta Ferro ao Hajduk Split

O Hajduk Split, da Croácia, anunciou a contratação de Ferro, por empréstimo do Benfica.

A cedência é válida até ao final da temporada, mas poderá ser prolongada na próxima época, segundo é possível ler no comunicado do emblema croata.

Ferro já está em Split, já assinou contrato e vai vestir a camisola 97. "Há muito que negociamos com o Benfica e o jogador, sentimos grande paixão, motivação e vontade dele progredir e regressar ao nível anterior de qualidade que mostrou como um dos maiores talentos portugueses", disse o diretor desportivo Mindaugas Nikoličius.

Formado no Benfica, Ferro chegou à equipa principal com Bruno Lage no comando técnico, em 2018/19. Foi titular na temporada 2019/20 e perdeu espaço com a chegada de Jorge Jesus.

Na temporada passada, foi emprestado em janeiro ao Valência, onde fez apenas três jogos. Este ano fez apenas dois jogos, frente ao Trofense na Taça de Portugal, e com o Covilhã na Taça da Liga.