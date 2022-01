Benfica contrata jovem central à Chapecoense

O Benfica anunciou a contratação do jovem defesa-central Tiago Coser, vindo da Chapecoense.

O central de apenas 18 anos assina um contrato válido até 2026 e deverá começar numa das equipas de formação das águias.

O internacional sub-17 brasileiro mostrou-se "muito feliz" por estar "num clube tão grande como o Benfica". "É um sonho realizado. É uma felicidade enorme estar aqui. Estreei-me com 17 anos, já treinava com os profissionais aos 16 anos. Tenho muito orgulho por estar no Benfica", referiu.

Coser fez 12 jogos na equipa principal da Chapecoense antes de assinar pelo Benfica.