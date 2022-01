Veríssimo. "Não fizemos o golo do empate e perdemos por 2-1"

O treinador do Benfica considera que os seus jogadores tudo fizeram para conseguir conquistar a Taça da Liga diante do Sporting, mas acrescenta que o golo do empate foi fundamental.

"No final o Sporting fez mais um golo. Foi um jogo competitivo como esperava e aberto, com muitas oportunidades para as duas equipas. Chegámos à vantagem com mérito e sofremos o golo do empate numa fase crucial, no início da segunda parte. A equipa continuou no jogo, com controlo nas incidências e depois sofremos outro golo numa transição. A equipa não abdicou, mas não fizemos o golo do empate e perdemos por 2-1", disse Nélson Veríssimo.

Em declarações à Sporttv, após a derrota 2-1 contra os leões, o técnico encarnado aproveitou para justificar a titularidade de Meite. "É um jogador que faz parte do plantel. É uma questão de percebermos os jogadores que temos, a estratégia do jogo. Ele já tinha entrado bem com o Boavista, sabíamos que podia ser uma boa opção, como são os outros, que não acabaram por entrar. Apenas por isso".

Veríssimo não atira a toalha ao chão após mais uma derrota. "Deixámos fugir um objetivo da época, há que assumir essa responsabilidade, mas agora temos ainda a Liga pela qual lutar, não vamos abdicar disso apesar da diferença pontual. E temos também a Champions para nos focarmos. Importante agora é o próximo jogo, recuperar os nossos atletas que fizeram tudo para ganhar. Tiveram um grande compromisso, deram tudo o que tinham. Agora é recuperar e pensar no próximo jogo", finalizou.

O Sporting venceu o Benfica por 2-1 e conquistou a Taça da Liga.