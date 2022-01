Everton: "Benfica não pode ficar tanto tempo sem títulos"

Everton Cebolinha lamentou a derrota (1-2) do Benfica na final da Taça da Liga, que arrasta, automaticamente, o jejum de títulos do clube da Luz para três anos.

O Benfica não vence um troféu desde agosto de 2019. Em declarações à Sport TV, no final da partida, o marcador do único golo do Benfica frente ao Sporting não escondeu o seu descontentamento: "Uma equipa como o Benfica não pode ficar tanto tempo sem títulos."

"Sabemos que o aspeto mental pesa, entrámos tranquilos e fizemos o que tínhamos de fazer na primeira parte. Controlámos bem e fizemos o primeiro golo, mas na segunda parte caímos de produção e devíamos ter controlado o resultado. Infelizmente, sofremos dois golos e eles deram a volta ao resultado", referiu, em análise ao resultado.

Agora, o Benfica precisa de "paciência", destacou Everton, e de se focar na Liga dos Campeões e no campeonato, "que é longo".

"Temos de esperar que os adversários percam pontos. Não vamos atirar a toalha ao chão", assegurou extremo o internacional brasileiro.