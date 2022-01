Toni: "Benfica tem um plantel desequilibrado"

Toni, treinador e antigo capitão do Benfica, identifica aquele que, no seu entender, é um dos problemas que o futebol profissional dos encarnados tem de ultrapassar – a forma desequilibrada como o plantel tem sido construído. A opinião, manifestada numa entrevista a Bola Branca, surge a pretexto da possível transferência do lateral esquerdo Álex Grimaldo para o Barcelona que, afirma Toni, “deixa a nu, um pouco, a forma como está a construir-se o plantel do Benfica; tem qualidade, mas é um plantel desequilibrado. Do lado direito tem várias opções e do lado esquerdo praticamente tem adaptações”. Toni desconhece se Grimaldo vai cumprir ou não, na final da Allianz Cup em Leiria, o seu último jogo de águia ao peito. Assinala, contudo, que “já em épocas anteriores o Grimaldo foi hipótese para sair” e que “Xavi está construir um Barcelona para a próxima época porque já não conseguirá conquistar o campeonato”. Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo capitão do Benfica, sobre o mercado, observa que “não é nada bom para o balneário aquilo a que se vem assistindo, aos vários nomes até com fotografias nos jornais, dos quatro ou cinco jogadores que estarão de saída; não ajuda nada a estabilizar e os treinadores o que querem é que o dia 31 de janeiro chegue para que definitivamente possam trabalhar o que falta da época. Que mexe com o balneário naturalmente que mexe”, declara.

Taça da Liga vale mais do que um título. O dérbi eterno não tem favorito Toni, de 75 anos, enquanto treinador foi duas vezes campeão nacional no Benfica e conquistou uma Taça de Portugal. Questionado pela Renascença sobre qual das duas equipas – Benfica ou Sporting – entra mais pressionada em Leiria, na final da Allianz Cup, Toni opina que “estão as duas pressionadas, porque as duas querem ganhar”, salvaguardando que “quem sair vencedor, para além do troféu, fica com um ganho psicológico para abordar o que resta da época”. O Benfica não conquista qualquer título desde agosto de 2019 – curiosamente, uma Supertaça Cândido de Oliveira, disputada no Algarve, onde o Sporting foi esmagado por 5-0. A vitória expressiva no dérbi, o sol algarvio e a vitória dariam lugar a nuvens cinzentas e a uma linha de insucessos nessa temporada 2019/20, com continuidade até hoje.

Daí que a final de Leiria – mesmo não salvando a época – seja vista pelos adeptos encarnados como a oportunidade para "trazer de volta o campeão". Se tal não acontecer, Toni reconhece que “o resultado negativo deste jogo abalará do ponto de vista psicológico”. Admitindo os créditos com que o Sporting se apresenta no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria – como campeão em título e detentor da Taça da Liga – o antigo capitão do Benfica sublinha que “isso não fará dele favorito”. Confrontado com o momento de forma das duas equipas, Toni acentua que a experiência lhe diz que “um dérbi não pode ser projetado olhando para o que foi feito. O dérbi tem sempre algo de novo que o marca; foi e continuará a ser assim”, assinala. Futebol do Benfica revela pouco tempo de trabalho de Nélson Veríssimo Ainda sobre a final deste sábado, Toni faz notar para a Renascença que “enquanto de um lado há um Sporting com processos consolidados, com mais de um ano e meio de trabalho, o Benfica tem um mês a trabalhar sobre uma ideia e um novo sistema. O Benfica está ainda a consolidar processos”, diz.